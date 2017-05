KL-formand: Tidlig sprogstimulering retter på skævhed

Det mener Anna Mee Allerslev (R), der foruden at være integrationsborgmester i København også er formand for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

- Hvis vi først går i gang, når børnene begynder i skole, så er det for sent. Derfor har vi i KL sat fokus på, at en tidlig indsats betaler sig.

- Vi har foreslået at sprogteste alle børn fra treårsalderen i børnehaven, fordi der er mange, vi ikke får fat i, hvis ikke vi gør det, siger hun.

Den forstærkede sprogindsats vil ifølge integrationsborgmesteren betyde, at man kan sætte ind der, hvor der er mest brug for det. Og selv en lille indsats kan skabe resultater.

- Der er undersøgelser, der viser, at man med bare to gange en halv times sprogstimulering kan hæve niveauet derop, hvor det matcher de danske børn, siger Anna Mee Allerslev.

Sprogstimuleringen vil ikke kun gavne tosprogede børn, men alle udsatte børn. Men det er en investering, der skal findes penge til.

- Der er stor forskel på økonomien i kommunerne, og det er ikke alle steder, man har råd til det. Derfor er vi nødt til at få regeringen på banen, siger Anna Mee Allerslev.

Hun hæfter sig ved, at indvandrerbørn i Norge og Sverige klarer sig bedre, end de gør i Danmark. Det viser ifølge udvalgsformanden, at der er et potentiale.