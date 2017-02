KL: Færre byggesager vil lette vores arbejde meget

- Der er ingen tvivl om, at det vil frigøre nogle ressourcer, og de ressourcer kan vi så sandelig godt bruge til at gøre det endnu bedre for den gennemsnitlige byggesagsbehandling for alle de andre sager, siger han.

- Det giver ikke ret meget mening for borgere, når vi snakker om en carport eller skur på 20 eller 50 kvadratmeter, at de skal igennem en lang proces, tilføjer han.

Regeringen vil fjerne det krav, som betyder, at små byggerier på mellem 35 og 50 kvadratmeter i dag skal anmeldes til kommunen, inden det første spadestik kan tages.

Hos KL opfordrer man derfor borgerne til at være ekstra opmærksomme fremover.

- Vi oplever i dag, at der er nogle, der har glemt at søge tilladelse, nogle, der har bygget for tæt på naboskel og så videre.

- Så der er ingen tvivl om, at det er uendeligt vigtigt, at man sikrer sig, at man overholder reglerne, for ellers bliver det bare mere bøvl for en selv, siger han.

Han er på linje med Parcelhusejernes Landsforening, der håber på bedre rådgivning, hvis reglerne lempes.

- Vi skal selvfølgelig have snor i dem, så vi sikrer, at borgerne ikke får bygget noget, de ikke må i henhold til de gældende lokalplaner og byplanvedtægter, siger Jørn Pedersen.

Ifølge regeringen skal de nye regler gælde fra 1. juli i år.