K skuffet over taxiaftale: Uber må formentlig lukke

De Konservative ærgrer sig over, at der forsat er krav om udstyr for tusindvis af kroner for at køre taxi.

- Vi har forspildt en chance for at åbne for konkurrence. Det betyder, at forbrugerne også fremover vil have en meget, meget dyr taxikørsel i Danmark i forhold til andre lande, siger han.

- Det er meget svært at forestille sig, at Uber vil kunne operere i Danmark, når der bliver stillet krav om, at der skal være sædefølere, taxameter, skilt på taget og en masse andre udstyrskrav, siger han.

- Det betyder, at man ikke bare kan tage sin bil og transportere folk rundt, men skal have nogle helt særlige køretøjer, en særlig uddannelse, kapitalkrav og en masse andre ting.

- Min vurdering er, at det her betyder et farvel til Uber og dermed at vi ikke får konkurrence i Danmark. Folketinget træffer med åbne øjne en beslutning, som gør, at Danmark bliver fattigere, siger Jarlov.

Når De Konservative alligevel ender med at stemme for lovændringerne, så skyldes det, at der trods alt er små forbedringer, set med partiets øjne.

- Antalsbegrænsningen på, hvor mange der må køre taxi, bliver ophævet. Og vi får en konkurrence på pris. Det er små forbedringer, og dem må vi tage med, siger Rasmus Jarlov.

- Men vi er meget ærgerlige over, at et flertal i Folketinget ikke har ønsket, at der skulle være konkurrence, og i praksis fastholder det taximonopol vi har i dag.