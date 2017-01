Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) foreslog under valgkampen at forbyde udenlandske indsatte i danske fængsler at se tv. Men han har opgivet forslaget. Konservativ ordfører forklarer, at partiet har lyttet til den kritik, der var. Arkivfoto.

K opgiver kæphest om tv-forbud for udenlandske indsatte

Under valgkampen i 2015 foreslog De Konservative nemlig, at udenlandske kriminelle skal have fjernet deres privilegier, når de afsoner i dansk fængsel.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet går ifølge Radio24syv til angreb på justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Partierne mener, at justitsministeren løber fra sine løfter under valgkampen.

Partiet ville blandt andet fjerne de udenlandske indsattes mulighed for at se tv, høre radio, spille spil og for at tjene penge ved at arbejde i fængslet.

- De skal sidde i cellen hele dagen, og det eneste, de må, det er at læse i en bog, sagde Søren Pape Poulsen dengang ifølge Radio24syv.

Kort før jul præsenterede justitsministeren et tiltag, der skulle forringe vilkårene for udlændinge, der sidder fængslet i Danmark.

Men hans egne forslag om at fjerne tv, radio, underholdning og mulighed for at tjene penge er ikke at finde i lovforslaget.

I stedet går forslaget blandt andet på at fjerne de kriminelle udlændinges muligheder for at komme på AMU-kursus i fængslet.

Det undrer Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

- Det er svagt, at den nye justitsminister ikke indfrier de løfter, han kom med inden folketingsvalget, siger han til Radio24syv.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, er enig.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, afviser kritikken fra de to partier.

Hun forklarer, at De Konservative har lyttet til den kritik, der var, da partiet kom med forslaget om at fjerne blandt andet tv fra de udenlandske indsatte.

- Da vi fremsatte vores forslag i juni 2015, var der kritik fra betjentene, der var bekymrede for, at forslaget ville give mere urolige fanger, siger hun til Radio24syv.

- Så det lytter vi naturligvis til, og derfor er de gamle forslag om at fjerne tv og radio ikke en del af pakken, når vi fremlægger vores forslag.

Abildgaard understreger, at regeringen allerede har gjort meget for at gøre det "mindre attraktivt" at sidde i dansk fængsel.

- Vi har gjort rygning forbudt, vi har øget straffen for at have en mobiltelefon, vi har fjernet undervisning til de indsatte, siger hun til Radio24syv.

Årligt er der cirka 1500 udenlandske statsborgere, der dømmes for kriminalitet i Danmark og udvises efter endt afsoning.