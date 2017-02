K beskylder S for manipulation om fastfrosset grundskyld

Konservative mener, at Socialdemokratiet manipulerer i partiets kritik af regeringens forslag om at fastfryse grundskylden frem til 2020. Det er en af de Konservatives allerstørste mærkesager.

Men forud for et forhandlingsmøde i Finansministeriet onsdag eftermiddag, er to af de centrale partier på kollisionskurs.

Det er især S-politikeres budskaber på sociale medier, om at forslaget vil føre til champagnefest på Strandvejen, der falder K for brystet.

- Det provokerer mig helt vildt, siger gruppeformand Mette Abildgaard (K).

Hun mener, at Socialdemokratiet er "på kant med sandheden".

- Jeg ved ikke, hvor mange danskere, der forbinder Hvidovre og Albertslund med champagne og Strandvej. Men det er altså nogle af de steder, hvor man sparer 10-15.000 med det, regeringen foreslår.

Det er en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har fået debatten til at blusse op igen.

Fastfrysningen giver i gennemsnit en gevinst på knap 22.000 kroner per ejerbolig i Rudersdal Kommune. Modsat ser det ud i Tønder. Her tjener en familie kun 250 kroner, hvis grundskylden fastfryses.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, siger, at partiet blot henholder sig til tal og beregninger, der kommer fra regeringen selv.

- Slå nu lige koldt vand i blodet. Det er jo en helt nøgtern sandhed om det, regeringen har lagt frem, at det er nogle store geografiske skævheder, der findes i det udspil, siger han.

Når en aftale om boligskat anses for at være en bunden opgave, skyldes det, at politikerne allerede er blevet enige om at indføre nye ejendomsvurderinger.

Det vil alt andet lige betyde, at mange borgere skal betale mere i grundskyld og ejendomsværdiskat, fordi deres vurderinger ventes at stige.

Derfor har partierne bag ejendomsvurderingssystemet V, S, DF, LA, R og K aftalt, at de skal være enige om et nyt boligskattesystem, inden aftalen om nye ejendomsvurderinger bliver endeligt vedtaget i Folketinget.

Aftalepartierne er samtidig enige om, at et nyt boligbeskatningssystem skal sikre, at de samlede boligskatter ikke stiger ved overgangen til og på grund af det nye ejendomsvurderingssystem.