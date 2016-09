K: Tørklædeforbud presser piger over i muslimske friskoler

Selv om muslimske tørklæder er kvindeundertrykkelse, bør de ikke forbydes i folkeskolen, som Dansk Folkeparti foreslår. Skolerne skal forklare, at de ikke ønsker tørklæderne.

Det siger De Konservatives integrationsordfører Naser Khader.

- Personligt bryder jeg mig ikke om tørklæder. Det er kvindeundertrykkende, at kun kvinder skal tildække deres hår. Problemet ligger hos mændene. Det bør være omvendt. Mændene bør gå rundt med bind for øjnene, siger Naser Khader efter at Dansk Folkeparti har meldt ud, at partiet ønsker, at et tørklædeforbud bliver en del af forhandlingerne om den økonomiske 2025-plan.