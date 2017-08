K: Straksforbud mod bander er en bjørnetjeneste

Det risikerer at give bagslag, hvis man straks forbyde banderne, Loyal To Familia (LTF) og Brothas, som Dansk Folkeparti kræver.

Det siger De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, om et forslag fra DF's gruppeformand, Peter Skaarup, i Jyllands-Posten.

- Man gør sagen en bjørnetjeneste, hvis man haster sagen for meget, som DF er ude i. Vi risikerer at få anlagt en sag, som vi kan tabe. Så har vi afskrevet os den mulighed for good (til evig tid), siger Mette Abildgaard.

Paragraffen lyder blandt andet:

- Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har bedt Rigsadvokaten undersøge, om LTF kan forbydes efter grundloven. I 90'erne afviste Rigsadvokaten at forbyde Hells Angels og Bandidos i "den store rockerkrig".

I 2004 konkluderede Rigsadvokaten, at den islamistiske gruppe Hizb ut-Tahrir heller ikke kunne forbydes trods en talsmands antisemitiske udtalelser.

Venstre og Socialdemokratiet viser interesse for DF's idé.

- Rigsadvokaten vurderer, om der er grundlag for en sag. Det tager cirka 14 dage. Hvis der er grundlag, skal sagen forberedes og rejses. Alt dét skal gøres for at øge chancen for, at vi kan vinde sagen, siger Mette Abildgaard.

- Det er ikke meget ved at rejse sagen, hvis vi taber ved domstolene. Derfor bliver vi nødt til at være en lille smule tålmodige i denne sag.

Spørgsmål:- Hvad kan vi gøre?

- Der er taget en række initiativer med bandepakken før og efter sommerferien. Vi øger politistyrken på Nørrebro, hvor der er kommet en ny politistation, siger Mette Abildgaard.