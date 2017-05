K: Målet er nul topskat - men ikke til efteråret

Det bliver politisk ordfører Mette Abildgaard (K) onsdag bedt om at svare på under Folketingets afslutningsdebat.

- Det er klart, at når Det Konservative Folkeparti går ind til hvilke som helst forhandlinger, så kæmper vi for at sætte aftryk. Og vi ønsker ikke nogen topskat, siger hun.

- I vores langsigtede plan for Danmark eksisterer topskat slet ikke. Men det betyder ikke, at vi tror, vi får den afskaffet med skatteaftalen i efteråret.

Den politiske ordfører erklærer sig fra Folketingets talerstol tilfreds, hvis skattereformen sikrer, at "vi rykker i den rigtige retning". Hvad det konkret indebærer af topskattelettelser, kommer der ikke noget svar på.

- Hvis vi kan sikre, at vi rykker i den rigtige retning, så vil det være et vigtigt og nødvendigt skridt. Men vi er meget realistiske i forhold til de forhandlinger, der venter.

- Vi lytter også til, hvad der bliver sagt her i Folketinget - og hvad der er vigtigt for andre partier, siger Mette Abildgaard.

Støttepartiet Dansk Folkeparti mener ikke umiddelbart, at der er råd til skattelettelser. Såfremt der måtte være det til efteråret, skal skatten lettes i bunden. Topskattelettelser er bestemt ikke DF's kop te.

Men kommer regeringens skatteudspil alligevel til at indeholde forslag om topskattelettelser? Svaret kommer ikke fra Mette Abildgaard under afslutningsdebatten:

- I regeringsgrundlaget står der meget klart, at der er en ambition om at sænke skatten både i top og bund. Og så må vi væbne os med tålmodighed. Der kommer et fælles udspil efter sommerferien.