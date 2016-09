Jyske borgmestre advarer: Udligningsstrid kan sprænge KL

Hverken Jammerbugt eller Hjørring Kommune kan genkende det billede, hovedstadskommunerne tegner, af at nordjyske borgere skulle nyde et højere serviceniveau end borgerne i København og omegn.

Mens 34 kommuner i hovedstadsområdet har fået nok af at sende milliarder til kommuner i provinsen, så lyder der fra Nordjylland et opråb om det stik modsatte:

- Du tror vel heller ikke selv på, at Frederikshavn har et højere serviceniveau end Frederiksberg. Virkeligheden passer overhovedet ikke med tallene, siger Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S).

Han advarer om, at striden kan ende med, at Kommunernes Landsforening (KL) splittes i to. Så uenige er kommunerne om tallene.

- Så kan de lave en side i KL, og så kan vi lave en side. Og så kan de få deres del af administrationen til at regne på deres tal, og vi kan få vores del til at regne på vores tal, siger Arne Boelt.

Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade (V), mener, at KL, der traditionelt holder sig ude af diskussioner om kommunal udligning, burde stille sig i spidsen for at sikre, at debatten foregår på et faktuelt grundlag.

- Hvis ikke KL fatter det efterhånden, tror jeg, at Arne (Hjørrings borgmester red,) får ret. Så får vi en opposition til KL, siger Mogens Gade.