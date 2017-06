Jysk storkeunge er udklækket nær Tinglev

Det kan betyde, at der om en uges tid kan være fem storkeunger, hvis alt går, som det skal. Det skriver Storkene.dk, der er en forening for storkeentusiaster.

Det nybagte forældrepar er et af to storkepar, der er rapporteret om i Danmark i år. Det andet par har rede ved Gundsølille ved Roskilde. De har ligeledes fået unger. Her blev syv æg til to unger.

De nyklækkede æg er begyndelsen på en travl tid for de nybagte storkeforældre. Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk er ikke helt rolig ved situationen.

Både vejret og mængden af føden spiller nemlig ind på ungernes liv.

- Vi har et parti fisk klar for at hjælpe storkeparret, når der er virkelig bliver brug for føde til de forslugne unger. I første omgang er det dog regnorme og små insekter, som storkeungerne har brug for i den første uge.

- Men der bliver ikke ro på - heller ikke hos mig - før jeg ser storkeungerne forlade reden på første flyvetur i august måned, siger Mogens Lange Petersen til Storkene.dk.

Ifølge storkeentusiasten skal parret finde 6400 gram føde om dagen, hvis de får fem unger. Maden består blandt andet af mus, insekter, stankelbenslarver, orme og frøer.