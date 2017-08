Jysk imam tiltales for at forhåne homoseksuelle

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod en 49-årig imam fra Skive for at overtræde straffelovens racismeparagraf med udtalelser, hvor han sammenligner homoseksualitet med blandt andet pædofili.

I flere avisinterview i sommeren 2016 sammenlignede imamen homoseksualitet med pædofili og med sodomi.

Derfor blev han meldt til politiet af organisationen Anmeldhad.dk.

Ved den lejlighed begrundede en talsmand for organisationen politianmeldelsen med, at imamen er en offentlig person og "holdningsbærer", og at hans udtalelser er krænkende over for en minoritet.

Det mener Statsadvokaten i Viborg og Rigsadvokaten også kan være tilfældet.

Derfor har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi fået grønt lys til at rejse tiltale efter straffeloven.

- Anklagemyndigheden mener, at den pågældende person med sine udtalelser til flere medier - og dermed udbredelse af sine synspunkter til en videre kreds - har overtrådt loven ved at forhåne og nedværdige homoseksuelle, siger Jan Reckendorff, statsadvokat fra Statsadvokaten i Viborg.

- Disse udtalelser er så grove, at vi nu vil lade domstolene tage stilling til, hvorvidt der med udtalelserne er sket en overtrædelse af dansk lovgivning, siger han.

Imamens udtalelser faldt i kølvandet på massakren i Orlando i 2016 i den amerikanske delstat Florida, hvor 49 blev dræbt på en bar med mange homoseksuelle gæster.

De faldt i interview med Skive Folkeblad og Jyllands-Posten.

Imamen har imidlertid efterfølgende over for TV2 trukket udtalelserne tilbage og ikke ønsket at forsvare sit ordvalg.

Det vides endnu ikke, hvornår straffesagen mod imamen kommer for retten.