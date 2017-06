Justitsministeriet var dybt inde i sag om unge asylpar

Senest ni dage efter at ministeren gav sin ulovlige instruks, rådførte Udlændinge- og Integrationsministeriet sig med Justitsministeriet.

En aktliste med Justitsministeriets dokumenter viser, at Udlændingeministeriet 19. februar 2016 sendte en kopi af Inger Støjbergs skriftlige instruks og bad om Justitsministeriets "uformelle bemærkninger" til sagen.

Herefter leverede Justitsministeriets førende ekspert i lovafdelingen, Nina Holst Christensen, samme dag et svar til Inger Støjbergs ministerium.

Politiken har søgt aktindsigt i Justitsministeriets dokumenter i sagen, men ministeriet har afvist at udlevere de relevante dokumenter.

Centrale kilder oplyser dog, at Justitsministeriet tidligt i forløbet har rådgivet Udlændingeministeriet om, at de unge asylpar skulle vurderes individuelt, før de kunne tvangsadskilles.

Flere eksperter finder det særdeles interessant, at Justitsministeriet allerede blev involveret i sagen ni dage efter den ulovlige instruks.

- Justitsministeriet kender udmærket til reglerne om individuel vurdering. Og hvis Justitsministeriet har oplyst Udlændingeministeriet om reglerne på området, vil det også medføre en pligt til at reagere, siger juraprofessor Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet til Politiken.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra Inger Støjberg til sagen, men sent onsdag oversendte hun en række svar til Folketinget i sagen. Her afviste hun at udlevere interne dokumenter, som særligt oppositionspartierne har efterspurgt i sagen.