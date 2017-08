Justitsministeren vil opløse banden Loyal to Familia

Derfor beder justitsministeren nu Rigsadvokaten om inden for den næste måned at undersøge, hvorvidt banden kan opløses ved dom. Det skriver DR Nyheder.

- Jeg har bedt Rigspolitiet og Rigsadvokaten om at undersøge, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag for at gøre Loyal to Familia ulovlig, siger Søren Pape Poulsen.

Udmeldingen får kort efter opbakning fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Twitter.

- Loyal to Familia hører ikke til i DK. Godt at justitsminister Søren Pape har sat gang i et forbud, skriver Løkke.

Skiftende justitsministre har forsøgt med at få lignende forbud tidligere.

Politiet og anklagemyndigheden vurderede så sent som i 2010, at foreninger, herunder bander, kun kan opløses, hvis det er bevist, at de har til formål at være voldelige eller udføre kriminalitet.

- Rent principielt så synes jeg, vi er til grin, hvis vi skal acceptere, at foreninger, der laver kriminalitet, bare kan få lov til at gå og hygge sig og grine af retssamfundet, siger justitsministeren.

Loyal to Familia-banden har de seneste måneder skabt uro i både København og Aarhus. Politiet mistænker folk med relation til banden for at stå bag en lang række skyderier.

Senest har Københavns Politi meldt ud, at Loyal to Familia ligger i voldelig konflikt med personer fra området omkring det almene boligbyggeri Mjølnerparken på Nørrebro i København og på den københavnske vestegn.

- Det er en organisation, der er meget stor. Den vokser, og medlemmerne laver rigtig meget kriminalitet. Så vi må svare tilbage som samfund. Det handler også om at sætte nogle streger i sandet, siger Søren Pape Poulsen.

Hvis Loyal to Familia kan opløses, vil et straksforbud blive iværksat, når retssagen er forberedt og rejses ved en domstol, oplyser Justitsministeriet til DR Nyheder.

Hvis en domstol finder grund til at opløse Nørrebro-banden, vil det ifølge Justitsministeriet betyde, at det fremover vil være strafbart at fortsætte handlinger i gruppens navn.

Samtidig vil personer kunne straffes med to års fængsel, hvis de bliver nyt medlem af banden eller rekrutterer andre til banden.

Ifølge ministeriet vil det også kunne straffes med op til to års fængsel, hvis bandemedlemmerne fortsætter med at forsøge at dominere et boligområde ved for eksempel at bære rygmærker.