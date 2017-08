Justitsminister bakker fuldt op om politiboss

- Det billede, der i disse dage bliver tegnet af, at rigspolitichefen ikke skulle have fortalt om de vanskelige tider, som dansk politi går igennem, er faktuelt forkert og misvisende, lyder det fra ministeren.

Senest har tillidsfolk fra Københavns Politi kritiseret rigspolitichefen. De har meldt ud, at tilliden til ham er væk.

Højbjerg tager ifølge tillidsfolkene munden for fuld, når han siger, at politiet er rustet til at klare den bandekonflikt, som på det seneste er blusset op i København.

Fællestillidsmand Torben Ryttergaard fra Operativ Specialafdeling i Københavns Politi har til Berlingske sagt, at han ønsker en ny rigspolitichef.

Helt så bombastisk er udmeldingen ikke fra Michael Møller. Han er tillidsmand i Københavns Politiforening. Det er den lokale afdeling af Politiforbundet, som er politifolkenes fagforening.

Men Møller understreger, at hans medlemmer ikke har megen fidus til Jens Henrik Højbjergs udmeldinger.

- De kan ikke genkende den hverdag, han beskriver. Der mangler folk i samtlige afdelinger. I øjeblikket sidder københavnske politifolk og behandler voldssager i deres fritid for at hjælpe ledelsen, siger Michael Møller.

Tillidsfolkene er utilfredse med, at Rigspolitichefen ikke klart nok understreger, at en effektiv indsats på bandeområdet, vil betyde, at politiet må nedprioritere andre områder.

Og det er den del af kritikken, som justitsministeren afviser.

- Tværtimod har rigspolitichefen igennem den seneste tid vedholdende fortalt om, at de store afgørende samfundsopgaver, som politiet løser for tiden, betyder store omprioriteringer, siger Pape Poulsen.

Ifølge ministeren er budskabet både blevet leveret i medierne, og rigspolitichefen har personligt orienteret de partier, som står bag politiforliget.

Også i Folketingssalen og ved samråd i Folketinget er budskabet ifølge Pape Poulsen blevet leveret.