Jurister: Ulovligt at lade adskilte asylpar vente i måneder

Information har fået aktindsigt i et skema, som viser, at asylparrene blev adskilt uden partshøring i månedsvis. Og det var så længe, at det ifølge juridiske eksperter, avisen har talt med, netop var ulovligt.

I alt 17 par blev adskilt uden partshøring, umiddelbart efter at ministeren udsendte sin instruks. De måtte i gennemsnit vente 94 dage, før de blev partshørt eller fik lov at flytte sammen igen. Det viser dokumentet ifølge Information.

Den længste ventetid var 137 dage. Den korteste var 71 dage.

Direktør Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder er ikke i tvivl om, at det var for længe.

- Et ægtepar kan kun adskilles uden partshøring og en individuel sagsbehandling i en kort periode, før jeg vurderer, det er ulovligt.

- Der er ingen præcis tidsgrænse, men med kort periode tænker jeg omkring to-tre-fire uger, ikke flere måneder, siger Jonas Christoffersen til Information.

Han mener, at den risiko for ulovlig sagsbehandling, ombudsmanden påpegede, blev til en realitet.

Også fra et forvaltningsretligt synspunkt har udlændingemyndighederne været på dybt vand, når asylparrene er blevet skilt ad i månedsvis uden partshøring.

Det vurderer professor i forvaltningsret på Københavns Universitet Michael Gøtze:

- Hvis et par er indkvarteret sammen, og der så kommer et brev om, at de skal adskilles, så er det et negativt indgreb over for parret. Det betyder, det er en forvaltningsafgørelse, og så skal myndighederne partshøre, siger han til Information.

Det fremgår af skemaet, at 17 unge par blev adskilt i ugerne efter Inger Støjbergs instruks. Den blev udsendt 10. februar.

Efter at ombudsmanden var gået ind i sagen, besluttede Udlændingestyrelsen sidst i april at genoptage behandlingen af de adskilte par.

1. juni 2016 kom der nye retningslinjer fra styrelsen.

Ud af de 17 par, der blev adskilt før beslutningen om genoptagelse, var det kun fem, hvor det var Udlændingestyrelsens genbehandling af sagen, der gav parret mulighed for at bo sammen igen.

Ventetiden i disse fem sager på et første sagsskridt var 16 uger.

Ministeren var ifølge Information klar over, at ventetiden spiller en rolle. Hun har ikke ønsket at komme med en kommentar til Information.

Fredag klokken 9.30 er Inger Støjberg for tredje gang kaldt i samråd om adskillelsen af de unge asylpar.