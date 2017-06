Jurister: Støjbergs eksempel med seks ægtepar er ukorrekt

Ministeren har lagt vægt på, at ægteparrene, hvor den ene ægtefælle er under 18 år, ikke blev adskilt på asylcentre.

Igen og igen har udlændingeminister Inger Støjberg (V) brugt seks ægtepar, hvor den ene part var mindreårig, som argument for, at loven er blevet overholdt.

Men den forklaring holder ikke, vurderer forvaltningseksperter overfor Politiken.

Af centrale dokumenter i sagen fremgår det nemlig, at der aldrig blev truffet en afgørelse i to af de seks sager.

Det fremgår blandt andet af et skema over alle parrene, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sendte til Ombudsmanden i efteråret 2016.

Her fremgår det, at to af de seks par ikke blev adskilt, fordi de henholdsvis "overgik til integration" og "fyldte 18", inden der blev truffet beslutning i sagerne.

Ifølge professor emeritus i forvaltningsret fra Københavns Universitet Steen Rønsholdt kan de to par derfor ikke bruges i Inger Støjbergs argumentation.

- De par kan ikke tjene som bevis for, at man har fulgt lovens regler. Hvis to af dem falder uden for af andre grunde, så siger de jo ikke noget om, at der er administreret i overensstemmelse med gældende ret, siger han til Politiken.

Også ekspert i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing vurderer, at ministerens forklaring er ukorrekt.

I de resterende fire af de seks sager, hvor parrene undgik at blive adskilt, var der "nærmere overvejelser" om, hvorvidt de kunne adskilles.

Men i tre af disse sager blev det heller ikke egentlig afgjort, at parrene ikke skulle adskilles.

Af skemaet til Ombudsmanden fremgår det, at også de par i juni 2016 gled ud af systemet på grund af fødselsdatoen eller opnået asyl, før der nåede at blive truffet en afgørelse.

Tilbage står altså ét af seks par, hvor der blev truffet en afgørelse om, at de ikke kunne adskilles, fordi det ville være "uforeneligt med Danmarks internationale forpligtelser".

Inger Støjberg afviser at kommentere, hvorfor hun har brugt de seks par som argument for, at loven var blevet overholdt.