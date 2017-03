Det kan blive en dyr oplevelse for de steder, der har haft besøg af Søren Dahl og hans radioprogram Café Hack. Ifølge en mediejurist har stederne været medskyldige i et brud på markedsføringsloven, hvis ikke det har fremgået af programmerne, at de har betalt for at programmet på besøg.

Jurist: Café Hack-lokationer risikerer bøder for lovbrud

Det har også de steder, der har betalt for at få Café Hack forbi. Og de kan ende med en bøde fra Forbrugerombudsmanden, hvis myndigheden går ind i sagen.

Det siger mediejurist og partner i mediebureauet Bird & Bird Peter Lind Nielsen til Radio24syv:

- Efter paragraf fire i markedsføringsloven, så er det alle de medvirkende i sådan et arrangement, der har et ansvar, siger han.

- Det er faktisk annoncøren, der har det primære ansvar for at sørge for, at der bliver gjort opmærksom på, at der er tale om et sponsoreret program.

Olav B. Madsen, bestyrer på Knivholt Hovedgaard, siger til Radio24syv, at han ikke var klar over, at også godset kan have forbrudt sig mod markedsføringsloven.

Det ændrer ikke på, at han fortsat vil kræve de 125.000 kroner tilbage, som han har betalt Café Hack.

- Jeg kan ikke se, at der skulle være noget i det rent juridisk, siger han til Radio24syv

Forbrugerombudsmanden, som kan uddele bøder for overtrædelser af markedsføringsloven, oplyser til Radio24syv, at den har modtaget en klage i sagen om Café Hack.

Men Forbrugerombudsmanden kan endnu ikke sige, om det er en sag, som instansen vil gå ind i.