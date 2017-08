Juraprofessor ser et vigtigt signal i forbud mod LTF

- Ingen tror jo, at forbud og straf løser problemerne endegyldigt.

Forslaget om et bandeforbud fortjener helt bestemt seriøst overvejelse.

- Men i betragtning af den aktive rekrutteringsindsats, som de forskellige grupperinger i øjeblikket udøver, kan der godt være et vigtigt signal i en tilkendegivelse af, at det koster at lade sig hverve, skriver professoren i en mail til Ritzau.

Tirsdag aften har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oplyst, at han vil søge at forbyde banden Loyal to Familia (LTF). Han vil ifølge DR Nyheder bede Rigsadvokaten undersøge, hvorvidt banden kan opløses ved dom.

Flere gange tidligere har skiftende justitsministre forsøgt at få lignende forbud vedtaget, men uden held.

Det skyldes hovedsageligt, at det er svært at bevise, at banderne har til formål at være voldelige eller udføre kriminalitet.

Juraprofessoren har dog svært ved at se, at der vil være bevisproblemer i en sag mod LTF, "når man ser, hvad der foregår".

- Selvfølgelig vil det i nogle tilfælde være svært at bevise et medlemskab af en bande. Men i visse tilfælde vil det jo være oplagt, at der er tale om en person med tilknytning til miljøet, siger Jørn Vestergaard.