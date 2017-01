Juraprofessor: Folketinget skal bestemme forsørgerpligten

Ifølge professor viser dom om forsørgerpligt, at Folketinget har vide rammer inden for beskæftigelsesområdet.

Det var ikke i strid med grundloven, da man i 2014 besluttede, at ugifte samlevende par skulle forsørge hinanden, hvis den ene kom på kontanthjælp.

- Dommen er som forventet. Det er ikke i strid med forsørgelsespligten i grundloven, fordi det er op til Folketinget at bestemme, hvilke mennesker der har forsørgerpligt over for hinanden. Det står der direkte i grundloven, siger han.

Han mener alligevel, at dommen er interessant, fordi den siger, at der er vide rammer for politikerne, når det gælder beskæftigelsespolitikken.

- Jeg synes, det ser ud som om, at vi med dommen får bekræftet, at på det økonomiske og sociale område, der har politikerne altså ret stort råderum, før de begynder at overtræde grundloven og menneskerettighederne, siger han.

Det er tre kærestepar, der har lagt sag an mod Beskæftigelsesministeriet med påstand om, at loven om gensidig forsørgerpligt var et brud på grundloven.

Konkret handler det om grundlovens § 75 og § 73.

De handler henholdsvis om statens pligt til at forsørge borgere, der ikke kan klare sig selv, og om ejendomsrettens ukrænkelighed.

Retten i Helsingør peger imidlertid på, at grundloven ikke indeholder et forbud mod, at der ved lov pålægges nogen en forsørgerpligt.

På samme måde kan loven heller ikke siges at konflikte med ejendomsrettens ukrænkelighed, der tager udgangspunkt i den velhavende part i forholdene, fastslår retten.

Loven om gensidig forsørgerpligt nåede kun at være indført i to år, før den efter voldsom kritik blev skrottet igen med virkning fra 1. januar 2016.

Mindst 7000 par har været omfattet af loven.

I Beskæftigelsesministeriet afventer man nu, om mandagens dom ankes, inden man kommenterer dommen yderligere.

- Vi konstaterer, at byretten er kommet frem til, at reglerne ikke var i strid med grundloven. Dommen kan ankes, og derfor afventer vi nu og ser, om dommen bliver anket til landsretten, skriver beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i et skriftligt svar.