Juli kan ende uden sommerdage for første gang i 38 år

Efterhånden som juli løber ud, bliver der større og større sandsynlighed for, at årets sommervejr skal skrives i de meteorologiske historiebøger.

Der har nemlig endnu ikke været en meteorologisk sommerdag i juli, og kommer der ikke en før juli bliver til august, vil det være første gang siden 1979, at det sker.

Det skriver DMI.

- Det er meget usædvanligt, må man sige.

- Jeg har selv været her i over 38 år, og jeg kan ikke huske at have set noget lignende, siger Frank Nielsen, vagtchef ved DMI.

En meteorologisk sommerdag er kendetegnet ved, at temperaturen skal nå 25 grader et sted i landet.

- Det er jo ikke fordi, det har været sådan helt ekstremt koldt, men vi ligger hele tiden med maksimumstemperaturer lige omkring 22-23 grader, når det er bedst, siger Frank Nielsen.

Ifølge ham er vedvarende lavtryk og fronter skyld i, at vejret ikke for alvor er blevet sommerligt i juli.

- Der er dog en lille chance for, at vi måske kan nå de 25 grader, hvis prognoserne ændrer sig en lille smule søndag og mandag, men det mest sandsynlige er, at vi må nøjes med 22-23 grader, siger han.

Der er heller ikke meget håb for, at vejret bliver meget bedre i august. I hvert fald ikke i starten af måneden.

- Den første uge i august kommer til at fortsætte i det samme mønster, som vi har set indtil nu, siger Frank Nielsen.

DMI beretter dog i sin seneste månedsprognose, at der længere henne i august er udsigt til mere stabilt vejr og bedre muligheder for, at solen kigger frem.

DMI har registreret vejret i Danmark siden 1874. Kun tre gange på de 143 år, er juli kommet og gået uden en eneste sommerdag.

Det er før sket i 1962, 1974 og 1979.

Vi skal dog kun tilbage til juni 2012 for at finde den seneste sommermåned uden en meteorologisk sommerdag.