Juli er køligere end normalt: Sommeren kommer til august

En sammenligning, som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har foretaget, viser, at temperaturen ligger cirka 2,5 grader under det normale niveau for juli set som gennemsnit for de seneste ti år.

Hvis du synes, at sommeren indtil videre har været til den kølige side, har du ret.

- Det har været en småkølig affære, hvor vi har ligget noget under, hvad man kan forvente af gennemsnitstemperaturer for juli igennem de seneste ti år, siger meteorolog Klaus Larsen, DMI.

Frem til 18. juli var gennemsnittet for de højeste temperaturer om dagen 19,2 grader. Normalen gennem de seneste ti år er 21,8 grader i juli.

På samme måde var gennemsnittet af de laveste temperaturer om natten 10,4 grader mod normalt 13 grader.

Selv om vejret onsdag har opført sig eksemplarisk og sendt sommervarme ned over hele landet, er der ikke umiddelbart mere af samme skuffe lige med det første.

- Det ser desværre ud til, at vi får samme vejrtype eller ovenikøbet måske lidt værre med lidt mere regn de næste to uger, siger Klaus Larsen.

Der er dog udsigt til mere stabilt og varmt sommervejr, hvis man kigger lidt længere ud i fremtiden.

- Når vi kommer hen til starten af august, så begynder der at være udsigt til håb om et vejrskifte, hvis man gerne vil have sommerdøgn og varme, siger Klaus Larsen.

Det tyder på, at det stabile sommervejr for alvor manifesterer sig fra midten af august.

- Når vi når hen midt i august, ser det ud til at vi begynder at få højtryk ind, der kan blokere og sende sommervarme op over Danmark med håb om varme dage, siger Klaus Larsen.

Men der gives ingen garantier, understreger han:

- Når det er så langt ude i prognosen, så skal der ikke rykkes meget på højtrykkene, før det bliver en våd og kedelig affære i stedet for. Men vi satser på den gode side af august, siger Klaus Larsen.