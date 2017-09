Jubilar-Jelved: Politisk kultur i Danmark er noget særligt

- Jeg har haft mange fantastiske år her i Folketinget. Her er et arbejdsmiljø, som er helt unikt.

- Vi har en politik-kultur i Danmark, som er meget særegen, og som ikke er til at finde andre steder, fortalte hun.

Marianne Jelved indtog positionen som landets første kvindelige økonomiminister i 1993 under Nyrup-regeringen. Tiden i den magtfulde position huskede hun tilbage på ved jubilæet.

- Jeg kom som folkeskolelærer og skulle være økonomiminister. Og jeg sagde til mig selv, at den sunde fornuft er jo ikke afskaffet med grundloven. Med sund fornuft og flid kommer man ret langt.

- Man kan nå ekstremt meget ved at følge det, man selv synes er vigtigt. Og blive ved og lægge nye planer hele tiden og justerer dem undervejr, sagde hun.

Den nu 74-årige politiker hævede glasset, og sluttede talen af med ordene:

- Og skål for folkestyret i Danmark!

I Mogens Lykketofts (S) øjne er det bestemthed og store ambitioner, der har gjort, at den radikale politiker i 30 år har haft sin gang og sat kraftigt præg på både sit eget parti og dansk politik.

- Jamen hun er jo stædig og har en holdning. Hun føler, at hun har en opgave, hun skal løse, og det er jo rigtigt.

De Radikales leder, Morten Østergaard, er enig og er stolt af sin partifælles bedrifter.

- Hun har holdt fast i sig selv. Hun er aldrig blevet levebrødspolitiker, fordi hendes kald har været et andet. Hun har altid kæmpet for en sag.

For EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som ligeledes har stået i spidsen for De Radikale, er Jelved et fantastisk forbillede, som har skabt vigtige, politiske samarbejder.

- Hun har konkret vist, at det at være radikal, det er, at man kan samarbejde hele vejen rundt. Til højre, venstre. Det handler om at blive enige.

- Og det er en fantastisk også personlig egenskab.