Jubel hos DR: Anja har lagt Europa ned

Først var det nok, hvis bare vi kunne komme i den forjættede finale i Eurovision. Men da det torsdag aften lykkedes for Anja Nissen, der synger det danske bidrag "Where I Am", blev målet for Danmarks deltagelse i det internationale melodigrandprix behørigt justeret.

- Tredje gang var så meget lykkens gang, jubler DR's underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme, med henvisning til de to seneste år, hvor Danmark er røget ud af showet før finalen.

- Det her var første skridt. Nu skal vi i top tre. Vi går efter en høj placering, for mere vil have mere. Mindre kan også gøre det, men der er ingen grund til at sætte målet lavt, siger han.

At det endelig lykkedes for Danmark, kunne ikke gøre ham mere glad.

- Jeg er lykkelig, overdrevet lykkelig, og jeg kan slet ikke forstå, at nu er det sket. Nu er vi i den finale, og det var det, vi så brændende ønskede os. Jeg er lykkelig på hele Danmarks vegne, siger han.

Bookmakerne var før showet ikke i tvivl om, at dansk-australske Anja Nissen ville blæse tv-seerne og juryerne omkuld, og Jan Lagermand Lundme peger på den 21-årige sangerindes sangtekniske formåen som årsag til, at hun er gået videre.

- Hun har bare lagt Europa ned. Jeg tror, at folk kan høre, at hun synger fuldstændigt fantastisk, det er hendes stemme, der bærer os igennem det her.

- Hun er så dygtig, og det hører vi alle steder fra. De, der har forstand på det, siger at de aldrig har hørt noget lignende, det er oppe i verdensliga-klasse. Og så er det en god, moderne sang, og hun har en fantastisk udstråling, når hun står på den scene, siger han.

Frem mod lørdagens finale i Kijev i Ukraine, skal Anja Nissen sådan set bare fokusere, mener underholdningsredaktøren.

- Anja skal koncentrere sig om det, der er vigtigt, og det er de tre minutter på scenen.

- Og så skal hun have al den opbakning, vi kan give hende, og hun skal kun gøre ting, hun selv har lyst til. Nu er det hendes ve og vel, der er i fokus, siger han.

Finalen sendes på DR1 lørdag klokken 21.00.