Journalistformand håber politiker trækker falsk historie tilbage

- Det er meget fantasifuldt af en politiker, der ligesom pressen kæmper med lav troværdighed, at begynde at opfinde falske historier.

- Det er en ommer fra Mette Gjerskovs side. Det handler ikke om, hvad hun vil have os til at forholde os til, men at hun opdigter en historie, som vel egentlig er løgnagtig, siger han.

Mette Gjerskov ønskede at sætte fokus på, at pressens dækning ifølge hende til tider er for detaljeret og direkte krænkende i dens beskrivelse af retssager.

Hun har forsøgt at skabe debat om en konkret sag, hvor et somalisk forældrepar er dømt for at have ladet parrets to døtre omskære.

Pressens beskrivelser af retssagen var for intime, mener hun.

Derfor opdigtede hun og delte en historie om, at to grønlandske drenge var blevet kastreret. Historien lignede og var sat op som en nyhedshistorie. I bunden af teksten havde hun skrevet "Fake News rapporterer".

Det gjorde hun, fordi hun følte, at hun ikke kom igennem med sine budskaber.

Men det er direkte skadeligt, mener journalisternes forbundsformand.

- Jeg bider mærke i, at der gik et døgns tid, før hun selv på Twitter fortalte, at det var en opdigtet historie.

- Hun har troet, at det var gennemskueligt. Man skal være meget tydelig og passe på med ironi og at forvente, at brugere kan gennemskue alt, siger Lars Werge.

Mette Gjerskovs opdigtede historier har siden skabt debat i pressen og på sociale medier. Men trods det har hun alligevel ikke opnået det, hun gerne ville.

Det erkender hun selv, og det mener Lars Werge også.

- Vi taler om hendes metoder, og ikke om det, hun gerne vil have os til at tale om. Det må selvfølgelig være frustrerende, hvis man ikke kan få taletid, men det er jo helt skævt at bruge denne slags metoder.

- Hun forplumrer sit budskab, så det ville klæde hende at sige, at det var en fejl, og at hun ville trække det tilbage, eller at hun beklagede, siger Lars Werge.