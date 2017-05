Jødisk skole trænger til ro: Ikke rart at være terrormål

Hos den jødiske Carolineskole i København er der tilfredshed med, at der snart kan sættes punktum for den såkaldte Kundbysag.

- Vi byder det hjertelig velkommen, at vi forhåbentlig snart kan slippe for den store medieomtale, der er fulgt i kølvandet på sagen, også omkring Carolineskolen, siger Jonathan Fischer, næstformand for Det Jødiske Samfund i Danmark og repræsentant for Carolineskolen.

Den store bevågenhed om sagen har ifølge Jonathan Fischer flyttet børnenes fokus.

- Den mediebevågenhed, der naturligt er omkring sådan en sag, distraherer især børnene fra det, der er vigtigt - at gå i skole og have en ordentlig skolegang, siger Jonathan Fischer.

Spørgsmål: Hvordan er det at have vished om, at man er et potentielt terrormål?

- Det kommer desværre ikke bag på os, at folk ude i verden vil os det ondt, alene af den årsag, at vi er jøder. Det er selvfølgelig aldrig rart at blive konfronteret med en konkret trussel, siger Jonathan Fischer.

Han mener, at politi og anklagemyndighed har gjort et godt stykke arbejde i sagen.

- Det afspejler en meget professionel tilgang fra myndighedernes side. Man har formået at gribe ind på det helt rigtige tidspunkt - så der var sikre beviser, der kunne føre til domfældelse, samtidig med at planerne ikke var så fremskredne, at et angreb var ført ud i livet, siger han.

Om skolens generelle sikkerhedssituation siger han:

- Vi er tilfredse med den dialog, vi har med myndighederne om det. Man tager det meget seriøst, og vi har ikke noget at klage over, siger Jonathan Fischer.

Retten udmåler den endelige straf i forhold til den 17-årige pige på torsdag.