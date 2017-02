Jobrådgivere anbefaler frivillige job til arbejdsløse

Ved at arbejde frivilligt ved siden af jobsøgningen kommer ledige tættere på et job, siger brancheforening.

Når arbejdsløse arbejder som frivillige ved siden af jobsøgningen, er det med til at bringe den arbejdssøgende tættere på et lønnet job.

Jakob Tiegte kalder det "en god idé", at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil igangsætte et såkaldt serviceeftersyn af reglerne for, hvor meget frivilligt arbejde man må lave, når man er på efterløn eller dagpenge.

- Vores fokus er at hjælpe de ledige i fuldtidsarbejde. Ved at arbejde frivilligt får man noget erfaring. Man får vist over for sig selv, at man duer til noget. Det er alt sammen med til at bringe folk tættere på arbejdsmarkedet, siger han.

Udfordringen er ifølge beskæftigelsesministeren at finde en løsning på, at frivilligt arbejde fra dagpengemodtagere og efterlønnere ikke må fortrænge reelt lønarbejde.

- Af den grund må man i dag ikke lave særligt meget frivilligt arbejde. Men jeg har sat gang i et serviceeftersyn på området for at gøre det mere fleksibelt for efterlønnere og knap så fleksibelt for dagpengemodtagere at give en frivillig hånd med, siger Troels Lund Poulsen.

Men den problemstilling er der en løsning på, mener Jakob Tiegte.

- Det er selvfølgelig et dilemma, om frivilligt arbejde begynder at få sådan et omfang, at det erstatter almindeligt lønarbejde. Men man må afgøre det i det enkelte tilfælde i stedet for at have firkantede regler, siger han.