Jobpræmie til langtidsledige er sikret med DF's støtte

- Dansk Folkeparti stemmer for. Men vi har en række opklarende spørgsmål. Det står lidt uklart, hvordan man kontrollerer dem, som - med bopæl i Danmark - tjener deres indkomst i et EU- eller EØS-land, siger Bent Bøgsted.

Det er ikke første gang, at en regering forsøger at lokke ledige i arbejde med en jobpræmie.

2010 lavede Lars Løkke Rasmussens VK-regering en jobpræmie til enlige forsørgere. I 2012 fulgte Helle Thorning-Schmidt (S) efter med en jobpræmie for alle langtidsledige.

Spørgsmål: - Hvad er det gode ved en jobpræmie?

- Man kan få en skattefri gevinst på op til 2500 kroner om måneden, hvis man får et job. Det er netop målrettet mange ledige på kontanthjælp eller dagpenge, siger Bent Bøgsted.

- De har måske lidt svært ved at finde et job. De synes måske ikke, at det gør den store forskel økonomisk. Jobpræmien kan betyde, at man tager et job, som er lidt lavere lønnet, fordi man får en gevinst på 2500 kroner om måneden.

DF's arbejdsmarkedsordfører understreger, at ledige med få timers arbejde kan få jobpræmie. Derfor kan mange få del i præmien, mener han.

- Det er jo positivt. Så får man fodfæste på arbejdsmarkedet. De fleste vil synes, at det er dejligt at få en skattefri gevinst, siger Bent Bøgsted.

Han tror ikke, at ledige vil spekulere i at vente med at tage job for at få præmien.