Jobpatrulje skal besøge tusindvis af unge sommerjobbere

Fra 3. til 28. juli vil mellem 200 og 250 frivillige tage på uanmeldt besøg for at tale med cirka 3300 unge med sommerjob om deres løn- og arbejdsforhold.

Sidste år stødte Jobpatruljen på problemer med de unges arbejdsforhold i 82 procent af tilfældene. Ifølge Jon Henningsen, landskoordinator i Jobpatruljen, er tunge løft og skub en højdespringer.

- I år vil vi også være ekstra opmærksomme på, funktionærloven om løn under sygdom bliver overholdt. Sidste år var vi overraskede over at se, at over 50 procent ikke fik det. Det var en stigning på 10 procent fra 2015, siger han.

Ifølge Jon Henningsen skyldes overtrædelserne i langt de fleste tilfælde, at både arbejdsgivere og de unge er uvidende om reglerne.

- Hvert år kommer der nye 13-17-årige ud på arbejdsmarkedet, og derfor er der hvert år brug for, at der er nye, der får de samme oplysninger, som nogle andre fik sidste år, siger han.

Hos Horesta, som er hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, mener formanden, at Jobpatruljen kan være med til at give unge mennesker en god første oplevelse på arbejdsmarkedet.

- Det er selvfølgelig kedeligt for virksomheden, hvis der er noget at påtale. Men for mange unge mennesker er sommerjobbet en introduktion til branchen og til arbejdslivet.

- Så det er også i vores egen interesse, at de får en god oplevelse, så de måske vender tilbage til faget, siger Horestas formand, Jens Zimmer Christensen.

Når Jobpatruljen opdager brud på overenskomsterne, indberettes det til de pågældende fagforeninger. Sker der lovbrud, indberettes de til myndighederne.