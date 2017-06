Joachim B. takker Fogh - men påpeger ét svigt

Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, vil dog ikke fordømme Fogh for at svigte sit liberale ophav:

- Jeg vil rose ham for at genudgive bogen. Jeg synes, det er en god bog, og jeg håber, at en masse unge mennesker vil læse den, siger Joachim B. Olsen.

Liberal Alliance ville formentlig dårligt kunne trække vejret i blå blok, hvis Fogh havde fastholdt linjen fra minimalstatsbogen.

Under både Fogh og nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen har Venstre imidlertid forsøgt at matche Socialdemokratiet på velfærdsområdet.

- Jeg har fuld forståelse for, at der er realpolitik. Og at han har brug for 90 mandater, siger Joachim B. Olsen.

Anders Fogh Rasmussens største svigt ligger dog ikke i hans politik, men i kampen for at fremme den liberale værdikamp, mener Joachim B. Olsen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at Fogh ikke anerkender, at ja han kunne have gjort mere ud af at tale om liberalisme og den personlige frihed som statsminister. Han havde en unik platform, siger Joachim B. Olsen.

Spørgsmål: Men Fogh gik ikke til valg på at indføre en minimalstat. Han gik til valg på udlændingestramninger og velfærdsforbedringer. Hvordan forestiller du dig, at han skulle kæmpe for liberalisme, når han stiller op på en anden platform?

- Jeg har fuld forståelse for, at man træffer et realpolitisk valg, der handler om, hvad man kan gå til valg på og have en rimelig forventning om at kunne blive valgt. Sådan er politik.

- Men jeg synes, at springet bliver for stort til det, han skriver i sin fine bog. Der synes jeg, det ville være rart med noget selverkendelse, siger Joachim B. Olsen.

Han mener, at Fogh også havde et helt andet Dansk Folkeparti som støtteparti, end Lars Løkke Rasmussen har i dag.

Under Pia Kjærsgaard var DF i en opbygningsfase, hvor man stadig havde liberalt tankegods fra Fremskridtspartiet.

Det gav Fogh et større manøvrerum i forhold til i dag, hvor DF har indgået en stadig stærkere alliance med Socialdemokratiet om at bremse reformer og modsætte sig skattelettelser, mener Joachim B. Olsen.