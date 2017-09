Jeppe Kofod vil have udvalg til at granske ny sag om hvidvask

Mens det særlige skattesnydsudvalg i Europa-Parlamentet er ved at afslutte arbejdet med en undersøgelse af Panama-skandalen, lander endnu en sag om hvidvask af milliarder.

Pengene er blandt andet gået til politikere, embedsmænd og mediefolk verden over, der samtidig offentligt har forsvaret regimet.

Jeppe Kofod, som er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet og ordfører for det særlige skattesnydsudvalg, vil foreslå, at den nyeste afsløring bliver en del af den kommende Panama-rapport.

- Det er endnu en meget alvorlig sag, hvor vi kan se, at vores banker har svigtet med at forhindre hvidvaskning af penge, siger Jeppe Kofod.

- Jeg vil tage det op i Europa-Parlamentets skattesnydsudvalg, så vi kan få alle kortene på bordet, og vi kan sætte ind med lovgivning, der kan forhindre, at det kan lade sig gøre, siger han.

Det er vigtigt, at sagen om Aserbajdsjan bliver en del af udvalgets arbejde, fordi den viser, hvordan banker og finansielle systemer i Europa bliver misbrugt af folk, der er korrupte, mener Jeppe Kofod.

- Det her er jo kun toppen af isbjerget, og jo flere læk af den her slags, jo mere får vi at se af isbjerget, og jo bedre kan vi også sætte ind med lovgivning.

Materialet, som Berlingske er kommet i besiddelse af, omfatter blandt andet detaljerede kontooplysninger og kontoudtog.

De viser tusindvis af transaktioner fra 2012 til 2014 gennem Danske Bank fra fire selskaber med tætte forbindelser til regimet i Aserbajdsjan.

Selv om det er en dansk bank, som er centrum for den nyeste skandale, skal sagerne granskes på EU-plan, fordi sagerne ikke kan isoleres til et enkelt land.

- Det foregår på kryds og tværs. Estland, Danmark og Storbritannien og en række andre lande er involveret, så det er er et eksempel på en europæisk sag, hvor en masse myndigheder svigter, siger Jeppe Kofod.

Arbejdet med Panama-rapporten skal færdiggøres i november og vedtages af parlamentet i december. Rapporten kan i sidste ende komme til at danne grundlag for ny EU-lovgivning.