Jem og Fix tilbagekalder børneraketter

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer alle forbrugere, der har købt raketten til ikke at affyre den. Jem og Fix vil refundere raketten ved henvendelse i en af deres butikker.

Ifølge Århus Stiftstidende har flere forbrugere advaret hinanden om fyrværkeripakken på en lokal Jem & Fix side på Facebook.

Blandt andet har Per Lykke fra Hornslet lørdag skrevet, at han fredag oplevede, at en raket fra juniorpakken hurtigt eksploderede, da han antændte den.

- Vi ville lige afprøve to raketter i går som en forstart til nytårsaften, men begge raketter eksploderede ret hurtigt i flasken, lige da jeg antændte dem, skriver han.

Han gik derfor i Jem & Fix i Hornslet nytårsaftensdag for at forklare dem situationen.

Også Lis Moeslund har skrevet en advarsel på en lokal Jem og Fix side på Facebook.

- Vi har fyret tre af disse raketter af, og alle tre eksploderede ved jorden, lyder det blandt andet i beskeden.

Tidligere lørdag blev det meddelt, at Sikkerhedsstyrelsen også advarer mod batterier, der er solgt hos Krudtteltet, der har salgssteder flere steder i landet.

Der er tale om fyrværkeribatterierne Black Out Eight og Six Best Possible fra J Fireworks. Batterierne er produceret i 2016.

De pågældende fyrværkeribatterier er ulovligt sammenluntede, så de udgør et stort fyrværkeribatteri i stedet for flere små. De har dermed en størrelse, som gør dem ulovlige.