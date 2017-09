Jelved runder 30 år i Folketinget: Her er hendes råd

Stå fast på din politik, selv om andre afviser den blankt. På et tidspunkt bliver der brug for mandaterne, og så kommer indflydelsen.

Fredag fejrer Jelved 30 år på Christiansborg. I den tid har hun været magtfuld økonomiminister og aftalt reformer, der stadig definerer danskernes pensionsalder.

I dag er der dog mere ørkenvandring end indflydelse over De Radikale.

I meningsmålingerne ligger partiet til fem procent af stemmerne, og samtidig vender den tidligere regeringspartner, Socialdemokratiet, sig i stigende grad mod DF med hård udlændingepolitik, kritik af EU og nej til reformer.

Det får dog ikke Jelved til at tvivle på kursen:

- Det Radikale Venstre har aldrig haft mange mandater. Vi er en eksklusiv klub, siger Jelved med et smil og tilføjer:

- Men hvis du har de afgørende mandater, så får du indflydelsen. Det er den skinbarlige sandhed.

Spørgsmål: Men lige nu virker det som om, der ikke er noget flertal, der vil være med på jeres politik på afgørende spørgsmål som økonomi og udlændinge?

- Det er sjældent noget, der anfægter os.

Spørgsmål: Hvorfor ikke?

- For hvis vores stemmer bliver nødvendige, så får vi også indflydelse på den politik, der skal føres.

Spørgsmål: Og så må man leve med en ørkenvandring i lang tid?

- Ja, det kan man. For der er ikke noget alternativ til det. Man skal arbejde på at få de mandater, der er brug for og så være fingersnild og finde de kompromisser, som kan bære hjem på en måde, så alle kan leve med det.

- Det er kunsten, det samarbejdende folkestyre. Og det lader sig gøre i Danmark, så jeg er helt tryg ved fremtiden, siger Jelved.

Da hun i 1987 blev valgt til Folketinget, var det med den konservative Poul Schlüter som statsminister. Siden har Jelved samarbejdet med de fire efterfølgere.

Hun fremhæver Schlüter (K), Nyrup (S) og Thorning (S) som de modigste, der turde lave de upopulære reformer, som ifølge Jelved har gjort Danmark til et af verdens rigeste lande.

- Det er den kontinuitet, som skiftende regeringer har vist, der imponerer udlandet.

- At vi kan lave aftalerne på kryds og tværs af partierne er næsten ikke til at forstå for andre. Selv ikke de nordiske lande har den tradition for det samarbejdende folkestyre, siger Jelved.

Selv om S-formand Mette Frederiksen rykker tættere på DF, så ser Jelved stadig det samme potentiale i hende, som i forgængeren Helle Thorning-Schmidt.

Spørgsmålet er bare, hvad retning Mette Frederiksen tager, hvis hun vinder valget?

- Jeg har altid opfattet Mette Frederiksen som en modig politiker. Det var hun også som fagminister i Thorning-regeringen. På mange måder er hun lige ud af landevejen og meget direkte. Det kan jeg godt lide.

- Så jeg har sådan set tillid til hende. Men hun risikerer, at stå i en vanskelig situation, hvis hun låser sig selv for meget fast, siger Jelved om de seneste udmeldinger fra S-formanden.

I denne uge fyldte Marianne Jelved 74 år. Hun er fortsat kandidat til næste folketingsvalg.