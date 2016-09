De Radikales tidligere formand Marianne Jelved mener ikke, at Dansk Folkeparti er Danmarks ny midterparti i stedet for Det Radikale Venstre.

Jelved: DF tager ikke ansvar som et midterparti

Dansk Folkeparti er ikke et midterparti som Det Radikale Venstre. For DF ikke vil tage ansvar.

- Det adskiller Kristian Thulesen Dahl og DF meget markant fra De Radikale, at de ikke kan finde ud af at tage ansvar. Vi har siden partiets start i 1905 stræbt efter at tage ansvar, siger Marianne Jelved.

Hun var De Radikales parlamentariske leder under Poul Schlüters (V) KVR-regering i 80'erne og var økonomiminister i 90'ernes S-ledede regeringer under Poul Nyrup Rasmussen (S).

- Vi tager ansvar, når vi kan komme til det. Selv om det kan være svært, siger Marianne Jelved.

I 2015 ville DF ikke med i Lars Løkke Rasmussens (V) regering, selv om DF blev det største borgerlige parti, påpeger hun.

- DF tager ikke det samme ansvar, som det er at sidde i regering. Her skal man fungere dag for dag både inden for og uden for Danmarks grænser, mener Marianne Jelved.

De Radikale peger på Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, som statsminister. Det fastslår partileder Morten Østergaard, som til gengæld kræver politiske indrømmelser.

Men partiet skal ikke pege på Mette Frederiksen før valget. Det mener Radikal Ungdoms (RU) formand, Viktor Boysen,

- Vi skal gå til valg på Radikal politik. Ikke på at gøre Mette Frederiksen til statsminister per automatik. Vi skal føre valgkamp på Radikale værdier: Grøn Klimapolitik. Human udlændingepolitik, siger Viktor Boysen.

- Så må man se på valgnatten, hvilken statsministerkandidat bedst imødekommer Radikale værdier. Det er svært at spå, om det bliver Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen. Men vi skal holde kortene åbne.

Viktor Boysen frygter et tæt samarbejde mellem V, S og DF, som vil holde De Radikale udenfor.