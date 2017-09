Jelved: DF er ikke et midterparti - endnu

I den tid har hun selv indgået aftaler med begge sider af Folketinget. Og hun havde det afgørende ord, da De Radikale efter at have støttet borgerlige regeringer i 1993 vendte tilbage til samarbejdet med Socialdemokratiet.

Jelved ved om nogen, hvad det vil sige at være midterparti. Og det er ikke den position, DF indtager nu, siger hun:

- Nej, Dansk Folkeparti er ikke et midterparti. For de har endnu ikke demonstreret, at de vil gå over midten.

- Det, der sker lige nu, er ren psykologi. Det er en magtdemonstration over for Løkke.

Bedømt på det seneste år kunne Thulesen ryk mod midten af dansk politik ellers se ud til at lykkes.

Sammen med S har han blokeret afgørende dele af regeringens politik. Højere pensionsalder, topskattelettelser og flad boligskat har Thulesen aflivet i et stadig tættere samarbejde med Mette Frederiksen.

Og nu er VLAK-regeringen ved at kaste sig på maven for DF, for at få deres afgørende mandater til at bære finanslov og skattelettelser igennem.

- Det er den magt Thulesen Dahl har uden at tage ansvar. Men jeg har endnu ikke hørt ham sige, at han vil pege på en S-ledet regering. Han har ikke flyttet sig fra, hvem han vil pege på.

Spørgsmål: Men I har jo også en kandidat, som I holder fast i - Mette Frederiksen?

- Ja, men vi har dog demonstreret i vores historie, at vi kan gå til begge sider. Det er det, der definerer et midterparti. At det kan gå til begge sider.

- Ikke at du flirter med nogen i en mellemperiode, men at du faktisk reelt flytte dig på den anden siden af midterstregen.

Spørgsmål: Men du siger selv, at De Radikale ikke kommer til at pege på Løkke?

- Vi har tidligere peget på borgerlige regeringer.

Spørgsmål: DF kan vel også krydse over på et tidspunkt?

- Jo, selvfølgelig, men der har bare ikke været noget signal om det på nuværende tidspunkt. Tværtimod er de meget loyale over for Venstre, siger Jelved.

Da hun i 2007 overlod ledelsen af partiet til Margrethe Vestager definerede den nye leder kun ét ultimativt krav: DF skulle holdes uden for indflydelse.

Det skete på et tidspunkt, hvor de to partier var mere sammenlignelige i størrelse.

I dag er DF mere end fire gange så store som R, og Thulesen bliver konsekvent set som den mest magtfulde politiker på Christiansborg af vælgerne. Foran statsministeren.

Jelved afviser dog, at De Radikale har tabt opgøret:

- Nej, det er et spørgsmål om, hvordan mandaterne fordeler sig. Det er det afgørende, siger Jelved.

Hun opfordrer derfor nuværende leder Morten Østergaard til at holde fast og tålmodigt vente på, at mandater falder anderledes ud. Så vil hans chance for at slå igennem, løfte stemmetallet og få indflydelse komme, mener Jelved.