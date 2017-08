Jarlov varsler flere penge til Forsvaret i forsvarsforlig

- Jeg forstår godt, at man umiddelbart tænker, at det lyder ikke af særlig meget. Derfor opfordrer jeg til, at man venter med at vurdere, hvor meget der kommer til Forsvaret, siger han.

Dermed er der et stykke op til det "substantielle løft", som regeringen har lovet i regeringsgrundlaget. Men der vil også tilgå flere penge, når forsvarsforliget kommer på plads, har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tidligere udtalt.

Her er Jarlov positiv.

- Vi vil løfte sløret for, hvor meget det bliver, når det samlede udspil kommer. Der er også grænser for, hvor mange penge man kan bruge fornuftigt fra det ene år til det andet, siger han.

De Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre tidligere udtalt, at de ønsker flere værnepligtige. Men det er ikke det, der står øverst på ønskesedlen, siger Rasmus Jarlov.

- Der har været rigtig meget fokus på værnepligt, men man skal være klar over, at vi ikke har tænkt os at bruge alle pengene på værnepligt.

- Der skal først og fremmest lukkes nogle huller i Forsvarets økonomi. Kampflykøbet efterlod Forsvarets økonomi i en svær situation, hvor hele materielbudgettet er brugt for de næste ti år, siger han.

Han nævner også ønsker om at købe missiler til fregatter, så fjendtlige fly kan skydes ned samt udstyr til at bekæmpe fjendtlige ubåde.

Hvis Forsvaret skal kunne udvikle sig, skal det have flere penge, mener han.

- Hvis det bare skal kunne løse de opgaver, det har i dag, skal det tilføres flere penge, siger han.