Jamming skal forhindre indsattes brug af ulovlige mobiler

Det skal ske ved at lave et forsøg med målrettet jamming af mobilsignalet i fængsler, arresthuse og sikrede institutioner for udviklingshæmmede.

Ved at blokere for mobilsignaler, vil regeringen sætte en stopper for indsattes brug af ulovlige mobiltelefoner.

En teknik, hvor en radiosender - en jammer - udsender støj på de frekvenser, som eksempelvis bliver brugt til mobilnetværk.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi fortsætter den hårde kurs mod ulovlige mobiler med blandt andet razziaer, mobilhunde og mobilskannere, og her bliver jamming et nyt effektivt værktøj.

- Det er en stor opgave, men vi er godt på vej, siger justitsminister Søren Pind (V) i pressemeddelelsen.

Tiltaget kommer på baggrund af en rapport fra en ekspertgruppe, der blev nedsat i marts i forbindelse med justitsministerens tiltag mod mobiltelefoner i fængslerne.

Ekspertgruppen skulle undersøge, hvilke tekniske muligheder der var for at sætte en stopper for brug af mobiler blandt de indsatte.

Anbefalingerne ligger nu klar, og gruppen foreslår blandt andet, at der skabes hjemmel til at lave et forsøg med jamming.

Gruppen foreslår, at der igangsættes forsøg på enkelte institutioner på kriminalforsorgens område samt specialboformen Kofoedsminde.

- Det, vi nu har tænkt os, er, at vi vil afprøve jamming, både på institutionen Kofoedsminde, som huser udviklingshæmmede dømte, men også i nogle af landets fængsler for at få syn for sagen og finde ud af, om det her vitterligt går ind og lukker mobilsignalet, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) til dr.dk.

Forsøget skal ske i samarbejde med telebranchen for at sikre, at signalet kun bliver forstyrret i eksempelvis et arresthus og ikke almindelige huse, der ligger ved siden af.

Ekspertgruppen, der skal samles igen efter to år, består blandt andet af repræsentanter fra Justitsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Forsvaret og Direktoratet for Kriminalforsorgen.