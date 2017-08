Jamiroquai: Forvirret retrostjerne eller særdeles funky?

Begge anmeldere giver således koncerten tre ud af seks stjerner.

Thomas Treo roser "en forbavsende medrivende indledning", og at bandet "i glimt formåede at forvandle den østjyske skovbund til et uimodståeligt glinsende dansegulv".

Men derefter kniber det med de pæne ord om bandet fra London med Jay Kay med de fantasifulde hovedbeklædninger i spidsen.

- Et ujævnt trip tilbage til fremtiden, konstaterer Ekstra Bladets anmelder.

Af koncertens første fem numre var de tre fra albummet "Automaton", der udkom sidste år. Og det lød mildest talt meget dårligt, mener BT's anmelder.

- Måske var det derfor, at bandet i den første halvdel af koncerten spillede under angreb af nogle brutale 80'er-fjollede elektrofunkede backtracks, som det også er tilfældet i titelnummeret "Automaton". Det lød ad H til.

- Jeg overvejede flere gange at gå, skriver Jan Eriksen.

Heldigvis blev hittet "Cosmic Girl" vendepunktet omkring halvvejs inde i koncerten, mener BT's anmelder.

- Takket være numre som "Runaway" og "Love Foolosophy" endte det med den delikate nattestemning, Jamiroquai påstår i "Superfresh" på det nye album.

Fra Gaffas anmelder er tonen en helt anden og langt mere positiv.

- Jay Kay spændte hjelmen og sendte os tilbage til funk-fremtiden, konstaterer Ole Svidt, som kvitterer med fem ud af seks stjerner.

- Bortset fra at de ikke spillede det store hit "Virtual Insanity", og at Jay Kays vokal godt kunne have været mikset en anelse højere, så var der ikke meget at udsætte på denne koncert.