Jaloux mand kendes skyldig i dobbeltdrab på Langeland

Allerede inden sagens begyndelse havde den 26-årige erkendt at have skudt kæresteparret.

En 26-årig mand er blevet kendt skyldig i at have dræbt sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste i april sidste år.

Det var under afleveringen af den 26-åriges fællesbarn med ekskæresten, at han skød dem med et oversavet gevær, som han havde købt på hjemmesiden www.guloggratis.dk.

Ifølge hans egen forklaring havde han medbragt geværet for at begå selvmord efter afleveringen af datteren.

Den tiltalte har også forklaret, at skuddet mod sin ekskæreste var et uheld. Det er dog blevet modbevist af et af de indkaldte vidner, der så tiltalte pege direkte på ekskæresten med geværet.

- Det er rettens opfattelse, at vidnet har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring, sagde retsformanden blandt andet i skyldkendelsen og tilføjede, at det på dette grundlag er bevist, at den tiltalte skød ekskæresten med vilje.

Retten har blandt andet lagt vægt på, at tiltalte havde købt et jagtgevær en måned før hændelsen og skaffet ammunition.

Derudover havde han foretaget en del søgninger på nettet på blandt andet lejemord og jalousidrab, inden drabene fandt sted.

Den tiltalte har hele tiden nægtet at have påkørt ekskæresten, som det ellers fremgår af anklageskriftet. Men også det er han kendt skyldig i baseret på en obduktionsrapport.

Senere torsdag vil der falde dom i sagen. Ud fra en mentalundersøgelse er det slået fast, at den tiltalte ikke er så farlig, at han skal idømmes forvaring. Retslægerådet har også udtalt, at han ikke kan antages at være sindssyg, heller ikke på tidspunktet for hændelsen.

Anklagemyndigheden kræver, at den tiltalte får livstid.