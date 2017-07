Jæger stod overfor hel ulvefamilie med otte unger

- Men bagefter tænkte jeg også på, hvad det her gør ved naturen, og hvordan vil jeg og min familie have det, når vi færdes i naturen fremover, siger Henrik Sahlholdt Nielsen fra Ulfborg mellem Holstebro og Ringkøbing.

- Man tænker: What! Kan det være rigtigt?

En dansk jæger på morgenvandretur fik et mindre chok, da han i søndags få kilometer fra sit hjem stod blot omkring 400 meter fra en hel ulvefamilie med otte få måneder gamle ulveunger.

Miljøstyrelsen offentliggjorde mandag fotos fanget med et vildtkamera opstillet i naturen af tre ulveunger og erklærede, det var de første ulveunger i Danmark i 200 år.

Men videooptagelserne fra Henrik Sahlholdt Nielsen tyder på, at vildtkameraet kun har fanget en lille del af den første danske ulvefamilie i århundreder.

Myndighederne slog samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring. Men det er Henrik Sahlholdt ikke enig i.

Han har fire små børn i alderen otte år til fire måneder, og det er ikke længe siden, at en voksen ulv blev set 200 meter fra deres hus.

- Det er skræmmende, at når vi får at vide, at vi kun har fire ulve i Danmark, når de så alligevel kommer så tæt på vores hus. Det kan jeg ikke lide.

- Før har vi færdedes meget i skoven og plukket svampe og nydt det sammen med børnene. Men jeg vil ikke tage ansvar for, når de her ulve bliver voksne, og der kommer flere kobler, at færdes så frit som hidtil med mine børn, siger han.

Når ulvene begynder at formere sig på denne måde mener han, at myndighederne er nødt til at gribe ind og regulere det, selv om ulven er fredet.

- Det holder ikke, at de bare får lov at yngle i det antal. Ikke mindst når vi ser, hvad de allerede har lavet af skade på landbruget med angreb på husdyr, ikke mindst får og lam heroppe. Når der så kommer mange flere, så bliver de mere effektive, og så vil der ryge flere husdyr, siger han.

- Uanset erstatning og støtte til fårehegn, så mener jeg, at hvis man har nogle af de her problemulve, der står gentagne gange inde i folks indhegninger og slagter deres husdyr, så kan det ikke passe, at de ikke må skydes, siger han.