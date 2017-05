It-sikkerhedsselskab: Danmark er ramt af hackerangreb

Danmark er et af 74 lande, der fredag er ramt af et omfattende hackerangreb med såkaldt ransomware, hvor filerne på en computer låses.

- Jeg kan se på vores kort, at Danmark er blevet forsøgt angrebet inden for de første timer af angrebet, siger han til mediet.

Direktøren har ikke fået nogen meldinger om, hvorvidt det er lykkedes hackere at få fat i danskeres data. Ifølge ham tyder intet på, at andre nordiske lande er ramt.

Først kom det frem, at angrebet havde ramt en række hospitaler i England. Senere oplyste den britiske premierminister, Theresa May, at angrebet ikke kun havde ramt det offentlige britiske sundhedsvæsen, NHS.

- Dette var ikke rettet mod NHS. Det er et internationalt angreb, og en række lande og organisationer er blevet berørt, siger hun.

Ifølge BBC er det blandt andet USA, Kina, Rusland, Spanien, Italien og Taiwan, der også er ramt.

Det kan være yderst svært at finde ud af, hvem der står bag det verdensomspændende hackerangreb. Det vurderer Henrik Larsen, der er chef for it-sikkerhedsorganisationen DKCert.

- Det er helt tydeligt, at det er afpresning, og at en kriminel organisation står bag.

- Men det er meget vanskeligt at spore. Det foregår på det mørke internet, hvor man hopper igennem mange lag. Det er sket, at nogle er blevet fanget, men det er sjældent, siger han.

Ifølge ham er de kriminelle yderst organiserede, og det er en hel branche, hvor folk møder ind på arbejde fra 9-16 som ved et normalt job. De it-kriminelle arbejder blandt andet med baser i Nigeria, Østeuropa, Rusland og USA.

- Der er forskellige afdelinger. I nogle sidder man og udvikler malware, andre sidder og oversætter mails, så de er troværdige, mens nogle tager imod pengene. Så det er meget organiseret, siger Henrik Larsen.

På ramte computere i England, dukker der en besked op på skærmen, hvor brugeren kræves en løsesum på 300 dollar i bitcoin for at låse filerne op igen.

- Der må være mange, der betaler. Det ser ud til at være en milliardforretning på verdensplan, siger Henrik Larsen.

Center for Cybersikkerhed oplyste tidligere fredag, at Danmark ikke var ramt af angrebet. Det har ikke været muligt at få det bekræftet.