It-ekspert: Hackerangreb kan også ramme danske hospitaler

Computerens filer bliver låst, og hackerne bag kræver penge for at låse dem op igen.

- Det helt korte svar er, at denne type angreb sagtens kan ske i Danmark. Det forekommer dagligt og rammer bredt.

- Sikkerheden er meget sammenlignelig Danmark og England imellem, og der er sket en eksplosion i antallet af angreb med ransomware. Det rammer alle, siger han.

Flere engelske læger skrev om problemet på de ramte hospitaler fredag på de sociale medier. Her skrev en læge ifølge The Guardian, at filerne på computerne var låst, og de blev opkrævet et pengebeløb.

Peter Kruse forklarer, at det på grund af løsesummen derfor er vigtigt at have backup af filerne på computerne, så man selv kan gendanne dem og slipper for at betale.

- Det er fuldstændig afgørende for at kunne komme op i almindelig drift igen, at man har backup.

- Desuden skal man uddanne bedre, så man sørger for at have mere tilsvarende systemer, som bedre filtrerer denne type angreb fra, siger it-eksperten.

Ifølge det offentlige britiske sundhedsvæsen, NHS, var fredagens angreb ikke specielt rettet mod sundhedsvæsenet, men organisationer fra en lang række sektorer.

I Danmark er det heller ikke kun hospitaler, men alle der er i risiko for at blive ramt af et angreb med ransomware, fortæller Peter Kruse. Han peger på flere årsager til, at hackertruslen er blevet større.

- Angrebene er blevet langt mere raffinerede. De camouflerer det langt bedre, så det ligner noget, man skal åbne. På den anden side er budgetterne måske ikke helt fuldt med.

- Når man har de to ting, så løber hackerne fra dem, der skal beskytte imod de her angreb, siger Peter Kruse.