Islamisters selskaber har snydt den danske stat for millioner

Selskaberne har ifølge dokumenterne alle været ejet af militante islamister, der ifølge de spanske myndigheder havde forbindelse til en nu anholdt al-Qaeda-celle i Spanien.

Samtidig viser dokumenter fra de kuratorer, der har gennemgået sagerne, at der i alt er forsvundet 58 millioner kroner i selskaberne. Knap 20 millioner kroner er ubetalt moms.

Kuratorerne skriver også, at flere af selskaberne muligvis har deltaget i en såkaldt momskarrusel. Det betyder, at de bevidst har snydt Skat for penge i Danmark.

Det bekymrer flere eksperter, herunder terrorforsker Magnus Ranstorp fra forsvarshøjskolen i Stockholm. Han kalder sagen "en skandale".

- Der er tale om rigtig, rigtig mange penge, som tydeligvis har kunnet bruges til terrorfinansiering. Jeg har ingen anelse om, hvad der er sket hos de danske myndigheder. Det er en af de største sager om finansiering af terror, jeg har set, siger han til Jyllands-Posten.

Sagen kommer frem, samtidig med at G7-landene i sidste uge efter terrorangrebet i Manchester enedes om at styrke indsatsen over for terror i Europa.

Hverken Politiets Efterretningstjeneste eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der ifølge dokumenterne helt tilbage i 2014 blev tippet om sagen, har ønsket at kommentere sagen.

I sagen optræder flere danske jihadister. Herunder den nu afdøde konvertit Kenneth Sørensen samt flere andre mænd, der aldrig er blevet retsforfulgt.