Islamiske pengemænd investerer i statsstøttet friskole

Integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev (R), vil have sagen kulegravet.

- Det er et kæmpe problem, hvis der foregår en ulovlig indblanding fra en udenlandsk organisation. Er det tilfældet, mener jeg, at tilsynet bør lukke skolen, siger Anna Mee Allerslev til Berlingske.

Det var i december 2016, at Ali Laibi Jabbar købte Nordvest Privatskoles bygninger på Tomsgårdsvej i København gennem firmaet Nordic Trade & Service AB for 26,5 millioner kroner.

Køberen af skolebygningerne spiller en ledende rolle i den religiøse forening Almuntadar i Malmø i Sverige.

Foreningen underviser blandt andet i islamisk retslære og rådgiver om sharia. Den svenske forening er en del af Imam Ali Foundation, den iranske ayatollah Ali al-Sistanis organisation.

Det fremgår af et brev til skolen, som Berlingske har læst, at tilsynet med fri- og privatskolerne i juni i år har spurgt kritisk til, hvorvidt skolens pædagogiske praksis er blevet ændret. Tilsynet har også spurgt til skolens uafhængighed af køberen.

Det er ifølge avisen ikke ulovligt for en fri- eller privatskole at sælge skolebygninger og leje lokalerne af en køber. Men loven kræver, at fri- og privatskoler skal være uafhængige.

Ali Laibi Jabbar, som har købt skolebygningen, forklarer i et skriftligt svar til Berlingske, at købet er en "investering". Han forsikrer, at der ikke er nogen sammenhæng med hans virke i de svenske islamiske foreninger eller den verdensomspændende Imam Ali Foundation.

Den nytiltrådte skoleleder på Nordvest Privatskole, Søren Waast, afviser "blankt", at køberne får medbestemmelse for pengene.

- Han kommer aldrig til at få nogen som helst indflydelse på, hvad der sker på den her skole. Slet ikke, mens jeg sidder i den her stol, siger Søren Waast til avisen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) finder sagen "dybt bekymrende".

- Vi ønsker ikke, at fremmede kræfter styrer skoler i Danmark på en måde, som ikke lever op til lovgivningen. Men jeg er nødt til at have ordentlig indsigt i sagen, før jeg kan sige noget om, hvad det her får af konsekvenser, siger ministeren til Berlingske.

Undervisningsministeren vil nu undersøge sagen nærmere.