Irmahønen flytter til biodynamisk landbrug på Lolland

Bygningen under Irmahønen skal nemlig have lavet taglejligheder, og derfor blev reklamen slukket mandag.

Ejeren af Knuthenlund, Susanne Hovmand-Simonsen, er beæret over, at besætningen på det biodynamiske landbrug får selskab af Irmas høne.

- Vi har tilbudt at genhuse Irmahønen, fordi vi har masser af plads, ro, frisk luft og god lollandsk muld, som hønen kan boltre sig på, siger hun i pressemeddelelsen.

Nyheden om, at Irmahønen skulle have et midlertidigt nyt hjem, har vakt stor interesse på Irmas facebookside. Søren Steffensen, som er direktør i Irma, forsikrer, at hønen igen kommer til at lægge æg ved Søerne i København.

- Med den interesse, vi i Irma har oplevet i forbindelse med genhusningen, er der ingen tvivl om, at Irmahønen kommer tilbage på sin pind. Irmahønen har boet ved Søerne i en menneskealder. Og det bliver den ved med fremover også, siger han.

Hvor længe Irmahønen vil være væk fra sin pind, afhænger af hvor længe byggeprojektet står på.