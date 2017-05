Iraner sigtet for trusler efter knivdrama i udrejsecenter

Han truede flere gange med at slå dem ihjel, men han undgår en sigtelse for frihedsberøvelse, da hustruen har fortalt til politiet, at familien ikke følte sig som gidsel.

Det oplyser anklager Michael Qvist.

Manden er i stedet blevet sigtet for trusler og for at overtræde knivloven. Han er varetægtsfængslet i to uger.

Dramaet på udrejsecentret udspillede sig i godt otte timer frem til klokken 19.33 onsdag. Her valgte politiet at rykke ind på centret og hente manden samt familien ud af værelset.

Forinden havde forhandlere fra politiet forsøgt at tale den 52-årige iraner til at lade sin hustru og to af sine børn gå. Det nægtede han.

Årsagen til dramaet var, at hele familien har fået afvist deres asylansøgning og står for at skulle udvises til Italien, hvor de kom fra som sikkert land.

- Det var formentlig en kulmination af utilfredshed fra hans side med, at han og familien skulle udsendes til Italien, og alkohol. Han har erkendt, at han havde drukket alkohol og var voldsomt ophidset, siger Michael Qvist.

- Onsdag formiddag gik han hen til en børnehave for at hente sit barn. Med sig havde han en kniv. En anden person fulgtes med ham, og til vedkommende sagde manden, at han ville slå konen og børnene ihjel.

På vej tilbage fra børnehaven var betjente nået frem til centret. De trak deres våben for at få manden til at lægge kniven fra sig og lade barnet gå. Det nægtede han dog og forskansede sig i stedet.

Politiet fandt efterfølgende kniven ved en ransagning. Der er tale om en 20 centimeter lang brødkniv.

Flere gange i løbet af onsdagen truede den 52-årige med at slå hele familien ihjel, hvis den bliver udvist. Det skete også på politistationen om aftenen.

Politiet skal nu afhøre flere vidner i sagen.

- To journalister fra Information var tilfældigvis på centret. De så, at manden sagde Daesh (andet navn for Islamisk Stat, red.) og kørte sine fingre over halsen flere gange. De føler, at han truede Danmark, siger Michael Qvist.

Manden afviser, at han har haft til hensigt at gøre nogen fortræd.