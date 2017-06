Iraner på tålt ophold taber strid om erstatning i Højesteret

Staten skal ikke betale erstatning til en iransk mand, der i fem år opholdt sig i Center Sandholm i Nordsjælland under et tålt ophold.

Afgørelsen faldt onsdag i Højesteret.

For det er ikke enhver krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der medfører krav om godtgørelse, lyder det i afgørelsen.

Retten lægger endvidere vægt på, at en konstatering i mange tilfælde, hvor en lov, procedure eller praksis ikke lever op til konventionen, er nok til at rette op på forholdet.

Den nu 45-årige iranske statsborger blev i 2005 dømt for at have stået vagt for pushere i fristaden Christiania. Det kostede ham halvandet års fængsel og udvisning med indrejseforbud i ti år.

Men da Elias Karkavandi ikke kunne sendes tilbage til sit hjemland, måtte han, efter at fængselsstraffen var udstået, leve på såkaldt tålt ophold. Derfor kunne han hverken arbejde, gifte sig eller tage en uddannelse.

En del af årene tilbragte han i Center Sandholm, hvor han boede sammen med andre mænd i et værelse på 25 kvadratmeter. Her skulle han bo, overnatte og melde sig tre gange ugentligt.

Højesteret vurderede, at det var i strid med menneskerettighederne. Desuden lagde retten vægt på, at iraneren ikke var til fare for statens sikkerhed.

Men modsat landsretten vurderede Højesteret ikke, at staten skulle betale erstatning til manden.

Østre Landsret mente, at manden havde ret til en erstatning på 15.000 kroner fra staten. Afgørelsen var ifølge mandens advokat, Christian Dahlager, banebrydende.

Den 45-årige er ikke længere på tålt ophold. Det ophævede Østre Landsret i 2014 på grund af "karakteren af hans kriminalitet", og fordi han ikke er blevet straffet siden dommen.