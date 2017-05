Irakiske overgreb udløser samråd for forsvarsministeren

Det skriver Information på baggrund af interview med flere lokale i området.

Oplysningerne får Enhedslisten, SF og Alternativet til at kalde forsvarsministeren i hastesamråd.

- Den militære indsats står ikke mål med de ofre, der har været. Vi har ikke opnået det, der var målet med indsatsen, siger SF's forsvarsordfører Holger K. Nielsen til Information.

Alternativets fredsordfører, René Gade, tilføjer over for Ritzau:

- Det overrasker mig desværre ikke, at det sker. For det er sket længe. Man kan selvfølgelig aldrig sikre sig mod, at der sker overgreb. Men vi kan forlange, at regeringen skrider ind og insisterer på, at det ikke må finde sted.

- Så vi må statuere et eksempel sammen med vores alliancepartnere og understrege, at det ikke er i orden.

Ifølge Information er der specielt problemer med det irakiske indenrigsministeriums enhed, der på engelsk har navnet Emergency Response Division.

En lokal leder, Saif al-Din al-Mukhtar, forklarer til Information, at han selv har set henrettelser begået af Emergency Response Division.

- Det er en almen opfattelse blandt politichefer, at summariske henrettelser er den bedste løsning, da Iraks retssystem er dysfunktionelt.

- Visse ledere i politiet tænker, at det er nemmest at henrette mistænkte for at sikre, at de ikke slipper ud af fængslerne senere hen. Det vil sige, at der er kontant afregning. Men problemet er, at der ofte dør uskyldige i processen, siger al-Mukhtar til Information.

Danmark deltager i en international koalition bestående af blandt andre USA og Saudi-Arabien i kampen mod den ekstreme, sunnimuslimske organisation Islamisk Stat.