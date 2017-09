Irakeres advokat tog 160.000 kroner for meget

Østre Landsret har besluttet at modregne godt 160.000 kroner i salæret til advokat Christian Harlang, oplyser retten på en forespørgsel fra Ritzau.

I en stor retssag om påstået tortur af en gruppe irakere har deres beskikkede advokat krævet for mange penge af statskassen.

I retssagen har 23 irakere sagsøgt Forsvarsministeriet. De mener, at de blev krænket, da de blev taget til fange af danske soldater under "Operation Green Desert" i november 2004. De blev overgivet til irakisk politi, som udsatte dem for tortur, lyder påstanden.

Undervejs i forløbet har advokat Christian Harlang flere gange fået refunderet udgifter til kopiering af bilag og for en stribe rejser. Dette har landsretten set kritisk på, og i juni konkluderede dommerne, at der var sket dækning fra statskassen via den fri proces, som "ikke burde være sket."

Og som led i opfølgningen har landsretten altså besluttet, at der skal ske modregning af godt 160.000 kroner, eksklusiv moms, i salæret.

Tidligere har dommere blandt andet hæftet sig ved, at Harlang har betalt én af irakerne 6400 dollar for tabt arbejdsfortjeneste.

Også oplysninger om kopiering af danske bilag til irakerne, der ikke læser dansk, har medført løftede øjenbryn. På Harlangs kontor blev der angiveligt kopieret næsten 70.000 sider til to kroner pr. side. Nogle kilo papir skal være bragt til Kuwait, hvor imidlertid kun én af sagsøgerne bor, mens andre kilo tilsyneladende er deponeret i Danmark.

Dommerne har mistet tilliden til advokaten. I en retsbog hedder det, at det er "usikkert, om advokatens oplysninger vedrørende afholdte udlæg til kopiering har været korrekte".

Undersøgelsen af talrige bilag og advokatens forklaringer om dem førte i juni til en opsigtsvækkende fyring af advokaten. Landsretten skrev, at der var "grund til at antage, at han ikke kan varetage ansvaret som beskikket advokat i sagen på forsvarlig måde". Derfor blev han afsat fra den del af sagen, som der er givet fri proces til.

Christian Harlang fortsætter dog som advokat for to af de 23 irakere. De har nemlig frasagt sig den fri proces, som de ellers var blevet bevilget. Han optræder fortsat også i den del af sagen, som ikke dækkes af fri proces.

Afsættelsen skal i øvrigt nu vurderes af Højesteret. Christian Harlang har fået tilladelse til at kære afgørelsen, oplyste Procesbevillingsnævnet forleden.

Selve retssagen ventes at blive indledt i november.