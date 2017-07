Irakere skal have ny advokat i sag mod den danske stat

Det fremgår af retsbogen fra et retsmøde i Østre Landsret 28. juni, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Østre Landsret beslutter, at advokat Christian Harlang ikke længere i fuldt omfang skal repræsentere 21 ud af de 23 irakere, der har lagt sag an mod Forsvarsministeriet i en sag om mulig tortur i Irak.

Rettens begrundelse er, at "advokaten har udvist en adfærd, der giver grund til at antage, at han ikke kan varetage ansvaret som beskikket advokat i sagen på forsvarlig måde. Beskikkelsen til at udføre denne sag tilbagekaldes derfor".

Det handler om, at der har været problemer med en række bilag, som Østre Landsret ikke mener, at der er dækning for.

Landsretten tager i sin afgørelse forbehold for at kræve tilbagebetaling fra advokaten.

Samtidig har landsretten gjort Advokatrådet opmærksom på sagen, så rådet kan tage stilling til, om der er grundlag for at indklage Christian Harlang for Advokatnævnet.

Landsretten siger, at spørgsmålet om beskikkelse kun vedrører den del af sagen, hvori der er givet fri proces.

Det betyder, at Christian Harlang stadig repræsenterer to irakere i den del af sagen, der handler om, hvorvidt der skal iværksættes en uafhængig og større undersøgelse.

Undersøgelsen skal afdække, om irakerne har været udsat for tortur.

Christian Harlang ønsker landsrettens afgørelse prøvet ved Højesteret, oplyser han til Ritzau.

Irakerne har stævnet Forsvarsministeriet. De hævder, at danske soldater var medvirkende til, at de i 2004 blev udsat for tortur af irakisk politi.

Danske soldater havde taget dem til fange i "Operation Green Desert" og derefter overleveret dem til irakiske myndigheder.

Efter planen skal hovedforhandlingen i retssagen begynde til november. Den vil herefter strække sig over 50 retsmøder frem til april 2018.