Oberst John Dalby (billedet) stod i spidsen for de danske soldater i Irak. I Østre Landsret hævder 23 irakere, at Danmark var medansvarlig for den torturlignende behandling, de angiveligt blev udsat for efter tilfangetagelsen i "Operation Green Desert" i 2004 (arkivfoto).

Irakere kan få dom i dansk sag om tortur i 2018

Der er nu fastsat datoer i en usædvanlig retssag, hvor 23 irakere påstår, at Danmark er medansvarlig for, at de blev udsat for tortur.

Holder planen, kan dommen blive afsagt inden sommeren 2018. Det sidste retsmøde i den lange række finder sted 26. april 2018.

Det var helt tilbage i 2004, at irakerne blev taget til fange af danske soldater i "Operation Green Desert".

Operationen fandt sted nær Basra i det sydlige Irak.

De 23 hævder, at de blev udsat for overgreb især af det irakiske politi.

Men Forsvarsministeriet er medansvarlig, fordi danske soldater overlod irakerne til de lokale myndigheder, påstår de.

Derfor kræver de hver en godtgørelse på 60.001 kroner.

Opgøret i retten har allerede været særdeles omfattende. Da spørgsmålet, om hvorvidt sagen er forældet eller ej, blev afgjort sidste år, fyldte landsrettens afgørelse cirka 200 sider.

Irakernes advokat er Christian Harlang.

- Jeg mener, at det danske samfund skal glæde sig over det her. For det betyder, at vi i Danmark alligevel får et retsopgør om en vigtig del af Danmarks engagement i krigen i Irak, udtalte han i september sidste år.

Organisationen Dignity, Dansk Institut mod Tortur, har hilst sagen velkommen.

- Irak-kommissionen er nedlagt, noterede juridisk rådgiver hos Dignity, Elna Søndergaard, sidste år.

- Denne sag er eneste mulighed for at få fastslået, om Danmark havde et medansvar, har hun sagt.

Forsvarsministeriet forlanger frifindelse.

Undervejs har der været flere juridiske slagsmål. For eksempel mente Østre Landsret på et tidspunkt, at irakerne hver skulle stille med en økonomisk sikkerhed, hvilket Højesteret dog afviste.

Tilbage i 2012 vakte det stor opsigt, da Anders Kærgaard, en tidligere efterretningsofficer, stod frem med videooptagelser af episoden fra "Operation Green Desert".

Forsvaret havde hævdet, at der ikke fandtes videooptagelser. Forsvaret måtte siden beklage at have misinformeret Folketinget.

Advokat Christian Harlang har beskyldt den danske stat for at forsøge at spænde ben for retsopgøret, som allerede har kostet store summer.

- Der er spildt fem år med Forsvarsministeriets og Kammeradvokatens forsøg på at forsinke og umuliggøre sagen. Der er brugt seks millioner skattekroner på at forsøge at forhindre sagens opklaring, har Harlang udtalt.